Как информирует «НБН», в социальной сети «Твиттер» миллиардер из Соединенных Штатов Америки Илон Маск спросил у заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, как обстоят дела сейчас в Бахмуте, который Российская Федерация пытается захватить.

Так, известно, что Дмитрий Медведев опубликовал в «Твитттер» сообщение следующего характера:

«До свидания Лиз Трасс! Поздравляю салат!».

Все дело в том, что неделю тому назад таблоид Daily Star установил над салатом веб-камеру, чтобы проверить, будет ли он храниться дольше, чем Трасс будет занимать должность премьера. Оказалось, что салат сохранился дольше.

Итак, Илон Маск ответил Медведеву такими твитами: «Довольно неплохой тролль» и «Кстати, как дела в Бахмуте?».

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что Лиз Трасс заявила о своей отставке с поста главы правительства Великобритании.