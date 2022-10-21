Как информирует «НБН», некоторые подробности об этом привело издание «БЕЛТА».

Дословно из заявления Александра Лукашенко:

«Не стоит обращать внимание на этот весь вой. Мы никуда сегодня не намерены идти. По состоянию на сегодняшний день нет никакой войны. Она и не нужна нам. Стоит успокоиться. Каждый должен делать свои дела, если мы стремимся к тому, чтобы войны не было».

Кроме того, Александр Лукашенко сделал заявление о том, что Республика Беларусь скорректировала подходы к оснащению войск, исходя из опыта военных действий Российской Федерации на украинской земле, в сторону модернизации.

Он также подчеркнул, что ранее были глобальные планы по оснащению войск на миллиарды долларов США до 2023 года. Однако опыт войны в Украине продемонстрировал, что военнослужащие предпочитают более простую, однако модернизированную и надежную военную технику.

Лукашенко добавил:

«Мы уже начали модернизацию танков. Будем ускоряться и усиливать».

Ранее военный эксперт рассказал, как можно удержать Лукашенко от прямого участия в войне в Украине.