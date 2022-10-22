Как информирует «НБН», известный украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал видео, на котором запечатлено большое количество военной техники Республики Польши, которое двигается в сторону Беларуси.

Дополнительно к обнародованному видео Андрей Цаплиенко написал:

«Войска Польши внезапно подтягивают военную технику к границам с Республикой Беларусь».

Насколько известно, ранее мы уже писали о том, что у Вооруженных сил Республики Беларусь появился новый тактический символ в виде двойки в треугольнике. Кроме того, у белорусских солдат, которые находятся вблизи украинской границы, появились красные повязки.

В свою очередь самопровозглашенный белорусский «лидер» Лукашенко заявил, что его страна якобы не имеет намерения воевать.