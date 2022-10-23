Как информирует «НБН» со ссылкой на Le Figaro, в воскресенье во время международного форума «Призыв к миру», который состоялся в Риме, Эммануэль Макрон заявил, что мирное решение войны РФ против Украины возможно. Однако такое решение должен принимать Киев.

Согласно его словам, на территории Украинского государства «мир возможен» тогда, когда «так решат» украинцы.

«Поэтому нам сегодня нельзя позволить, чтобы мир был как-то захвачен силой России».

Он также отметил, что страны Запада помогают Украинскому государству оружием, «чтобы в определенный момент народ Украины смог выбрать мир… на тех условиях, которые он решил».

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление относительно возможности переговоров с Путиным.