Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал 7х7, в результате инцидента погибли пятнадцать россиян. Еще около двух десятков жителей этого девятиэтажного дома пострадали.

В Сети было опубликовано новое видео крушения военного авиационного транспортного средства России.

Оборонное ведомство России утверждает, что самолет Су-34 начал падение во время набора высоты. Полет считался учебно-тренировочным. Взлет осуществлялся с аэродрома ЮВО.

В ведомстве также пояснили:

«Авиационное средство упало в городе Ейск. Согласно докладу летчиков, которые успели катапультироваться, все произошло из-за возгорания одного из двигателей во время взлета. На месте, где упал Су-34, во дворе многоквартирного жилого дома, произошел взрыв и пожар из-за вспышки топлива самолета».

Напомним, ранее мы уже писали о падении самолета Су-34 на один из жилых домов в Ейске.