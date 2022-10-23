Как информирует «НБН», об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны-агрессора Российской Федерации.

Так, во время разговора министры обсудили ситуацию на территории Украинского государства, которая «имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей эскалации, которую невозможно контролировать».

В сообщении отмечается:

«Глава Минобороны России донес до своего коллеги из Франции информацию о том, что в России беспокоятся из-за вероятных провокаций со стороны Украинского государства с применением «грязной бомбы».

Ранее стало известно о том, что глава Минобороны России Сергей Шойгу и руководитель Пентагона Ллойд Остин провели переговоры. Одной из тем, которую затронули стороны, стала ситуация в Украине.