В эфире пропагандистского ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» российский политик заявил, что страна-агрессор не будет заниматься обороной временно захваченного Херсона, информирует «НБН».

Соответствующий фрагмент программы опубликовал Telegram-канал «Украина 365». Гурулев дал понять, что оккупанты не будут «защищать» город, реально оценивая потенциальные масштабы потерь своей армии.

Депутат Госдумы РФ заявил, что, если для обороны Херсона нужно будет «положить» несколько тысяч путинских военных, Россия откажется от этой идеи. Вместо этого страна-агрессор «найдет рубежи», где захватчики «будут крепко стоять» и не погибнут, либо понесут минимальные потери.

Ранее Гурулев признал, что среди российских мобилизованных есть новобранцы, которые имеют алкогольную зависимость. Политик сообщил, что несколько таких призывников вернули домой в его регион, поскольку они не хотели выполнять какие-либо задачи.