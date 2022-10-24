Как информирует «НБН», в интервью изданию Politico в понедельник, 24 октября, Столтенберг заявил следующее:

«Заявления относительно того, что Украинское государство готовится применять «грязные бомбы» на территории своей же страны, являются полностью абсурдными».

Он добавил, что говорить сейчас об использовании Киевом «грязной бомбы» на собственной территории, которую ВСУ так тяжело освобождают, абсурдно.

«Мы весьма обеспокоены тем, что это является частью той модели поведения, которую мы ранее уже видели со стороны Российской Федерации. Это было в Сирии. Но также в начале войны, или же непосредственно перед ее началом в феврале 2022. Сейчас речь идет о том, что Российская Федерация обвиняет других в том, что они делают то, что намерены делать самостоятельно», — подчеркнул генсек НАТО.

Он также предостерег Российскую Федерацию от того, чтобы она использовала ложные обвинения «как любого рода повод для дальнейшей эскалации боевых действий в Украине».

Ранее мы писали о том, что Столтенберг сделал заявление о необходимости увеличить поставки помощи Украине.