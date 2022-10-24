Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», вчера, 23 октября, эту информацию подтвердили в Пентагоне.

Сообщается, что в воскресенье, 23 октября, в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки подтвердили, что на уровне министров обороны США и России состоялся очередной разговор. Это уже второй разговор между военными чиновниками за последние три дня.

Отмечается, что телефонный звонок состоялся по инициативе российской стороны.

Стоит отметить, что во время последнего разговора между министром обороны Российской Федерации и главой оборонного ведомства Франции, Сергей Шойгу всячески убеждал своего коллегу в том, что Киев якобы готовиться применить «грязную бомбу».