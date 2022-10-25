Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Джо Байдена в социальной сети «Твиттер», Вашингтон и Лондон должны и в дальнейшем укреплять сотрудничество в вопросе поддержки Украинского государства на фоне избрания нового британского премьер-министра.

Дословно из обнародованного на странице Джо Байдена сообщения:

«Я поздравляют Риши Сунака с назначением на пост главы правительства Соединенного Королевства. В это же время я рассчитывают на укрепление нашего сотрудничества по вопросам, которые имеют решающие значение для масштабной безопасности и процветания, в том числе и продолжение нашей решительно поддержки Киева».

Ранее Джо Байден рассказал о единственном инструменте, который остался у Путиниа в войне против Украины.