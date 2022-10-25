Как информирует «НБН» со ссылкой на выступление Сунака, премьер-министр Великобритании подчеркнул, что война, которую Путин начал в Украине, стала причиной дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок по всему миру.

Дословно из заявления Сунака:

«Будет правильным, если я вам объясню, почему стою здесь и сейчас перед вами в должности главы правительства. В наши дни Великобритания сталкивается с глубоким кризисом в экономическом секторе. До сих пор наблюдаются последствия коронавируса. Путинская война дестабилизировала рынки энергетики и цепи поставок по всему миру. Бывшее правительство ошиблось. Я был избран лидером моей партии, а также вашим премьером, отчасти, чтобы это исправить. И весь этот труд начнется прямо сейчас».

Также новый премьер-министр Великобритании Сунак добавил, что он всегда будет благодарен экс-премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону за то, что он достиг невероятных достижений будучи на должности главы британского правительства.

Напомним, ранее стало известно об отставке с должности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.