Как информирует «НБН», слова министра обороны Индии о войне в Украине и возможном применении Россией ядерного оружия процитировало издание CNN.

Так, глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх во время телефонного разговора в среду заявил Сергею Шойгу, что «не стоит использовать ядерный вариант» в войне на территории Украины.

При этом Сингх добавил, что его страна имеет такую позицию, что «нужно вести диалог и дипломатические контакты для того, чтобы как можно быстрее урегулировать конфликт».

Он добавил, что ни Россия, ни Украина не должна использовать ядерное оружие (которого нет у Украины, — ред.), ведь это будет противоречить основным принципам человечества.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия провела тренировочные пуски баллистических ракет.