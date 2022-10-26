Как информирует «НБН», в комментарии изданию СNN Джо Байден заявил, что если в Кремле таки примут решение применять в отношении Украинского государства тактическое ядерное оружие, «то это будет невероятно серьезной ошибкой».

Согласно словам президента Соединенных Штатов Америки, он потратил много времени сегодня, чтобы обсуждать данный вопрос.

Дословно из заявления Джо Байдена:

«Я сегодня потратил большую часть времени на обсуждение данного вопроса. Позвольте я только скажу, что Российская Федерация допустила бы невероятно серьезную ошибку, если бы применила тактическое ядерное оружие».

Напоследок Байден добавил, что в настоящее время он не может давать никакие гарантии, что эта операция уже под ложным знамененм. «Мы точно не знаем. Но это было бы очень и очень большой ошибкой».

Ранее мы уже писали о том, что Джо Байден поздравил Сунака с его назначением на должность главы правительства Великобритании.