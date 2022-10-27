Как информирует «НБН» со ссылкой на трансляцию, такое заявление Путин озвучил во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Так, президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Киев якобы намерен создать ядерный инцидент, а ответственность за это возложить на Россию, «раздув» новый виток борьбы против Москвы.

Дословно из заявления российского диктатора:

«Мы ведь вовсе не случайно обнародовали данные спецслужб, которые готовят инцидент с «грязной бомбой». Мы даже уже знаем, где примерно это все делается. Заявить, что Российская Федерация нанесла ядерный удар. Однако нам нет смысла этого делать, нам не нужно это делать. В этом нет ни военной, ни политической необходимости».

Кроме того, Путин признался, что он лично отдал указание Сергею Шойгу, чтобы тот обзвонил своих западных коллег и озвучил им информацию о «грязной бомбе».

Напомним, ране мы уже писали о том, что Шойгу обвинил Украину в создании «грязной бомбы».