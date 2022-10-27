О непривычном случае протеста против мобилизации фрезеровщика из российской столицы Антона Гнедовца рассказало издание «Медиазона», информирует «НБН».

Несмотря на бронь, в военкомате справку с места работы потенциального солдата Путина признали фальшивой. Москвич, убежденный противник «спецоперации», не собирался воевать в Украине, поэтому решил протестовать против мобилизации.

Гнедовец в части отказался надевать военную форму и выполнять приказы старших по званию, после чего объявил голодовку. Россиянин ничего не ел на протяжении двух недель. В свою очередь офицеры угрожали, что отправят его в тюрьму или на передовую и там расстреляют.

Руководство части так и не решило, что делать с упрямым москвичом, поэтому отправило его домой. Активно добивалась возвращения Гнедовца и его мать, которая ежедневно ходила в военкомат, писала жалобы в военную прокуратуру и Минобороны РФ.

Россиянин рассказал журналистам, что в части была угнетающая атмосфера, новобранцы были без снаряжения и качественной подготовки, проживая в условиях антисанитарии. Несколько призывников последовали примеру смелого москвича, однако столкнулись с насилием.

Напомним, что российским средствам массовой информации запретили освещать новости о проведении мобилизации в Москве и Санкт-Петербурге.