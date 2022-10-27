Российский сенатор Андрей Климов заявил, что его соотечественники, которые покинули родную страну после 24 февраля, находятся под иностранным влиянием, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Политик предложил таким гражданам, особенно тем, кто публично осудил войну против Украины, присвоить статус иностранного агента.

На заявление члена Совфеда отреагировал спикер Путина Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы Кремля отметил, что высказывание Климова – его личное мнение, дав понять, что к сбежавшим россиянам не будут применять закон об иностранных агентах.

Напомним, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на саммите парламентов «Большой двадцатки» призвала РФ и Украину срочно сесть за стол переговоров. На призыв соратницы Путина резко ответил секретарь СНБО Алексей Данилов.