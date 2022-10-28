Как информирует «НБН», в материале репортера Politico Лары Селигмен, который она опубликовала в социальной сети «Твиттер», говорится, что Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о поддержке на сумму в 275 миллионов долларов США.

Согласно ее словам, новый пакет, который США предоставят Вооруженным силам Украинского государства, включает в себя бронеавтомобили HMMWV, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, антенну спутниковой связи и множество другого.

Напомним, ранее мы уже анонсировали очередную военную поддержку, которую Соединенные Штаты Америки предоставят Украине для борьбы с российской агрессией.