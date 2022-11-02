Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, в МИД Китая отметили, что сторонам необходимо «вести диалог и быть сдержанными».

Такое заявление озвучил Чжао Лицзянь, руководитель китайского внешнеполитического ведомства во время брифинга, комментируя массовые ракетные удары со стороны Российской Федерации по объектам критической инфраструктуры Украины.

Представитель прессы акцентировал свое внимание на том, что диктатор из Российской Федерации Владимир Путин называет обстрелы критической инфраструктуры Украины «ответом» за атаки на судна Черноморского флота РФ, Кроме того журналист спросил, считают ли в КНР что обстрел объектов гражданской инфраструктуры Украины, является «защитой законных интересов безопасности Российской Федерации».

Но глава Министерства иностранных дел Китая ответил, что в «тех обстоятельствах, которые мы видим сегодня, важно всем сторонам сохранять спокойствие, а также проявлять сдержанность».

Лицзяня отметил, что «в действующих обстоятельствах всем сторонам нужно сохранять спокойствие, а также проявлять сдержанность».

Дословно из заявления главы МИД Китая:

«Необходимо, чтобы все дипломатические усилия поощрялись и поддерживались, так как именно они могут мирным путем разрешить сложившуюся в Украине кризисную ситуацию, а также нужно совместно проводить работу над деэскалацией».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на что Россия делает ставку в войне с Украинским государством.