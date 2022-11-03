Президент-агрессор Владимир Путин не случайно отказался подписывать указ об окончании мобилизационных мероприятий, поскольку российское руководство готовится пополнять ряды оккупантов, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Издания РФ сообщают, что новая волна мобилизации начнется после «эмоциональной разгрузки населения» во время новогодних праздников, в частности, некоторые россияне получили повестки «из будущего».

В Нижнем Новгороде, несмотря на бронь, 28-летний «айтишник» получил в военкомате повестку, согласно которой ему нужно явиться в учреждение 30 марта 2023 года.

В первый месяц весны следующего года сказали прийти в военкомат и чиновнику одного из департаментов администрации Новгородской области.

Также во вторую волну мобилизационных мероприятий в новом году намерены забрать экс-разведчика РФ, который также получил повестку «из будущего».

Напомним, что военный эксперт рассказал об особенности новой волны мобилизации россиян на войну против Украины с 1 ноября.