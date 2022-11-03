Как пишет «НБН», согласно информации, обнародованной авторитетным изданием The Times, директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев убедили президента России Владимира Путина в том, что нужно начинать полномасштабное вторжение в Украинское государство.

Источники средств массовой информации информируют, что возраст Путина повлиял на решение руководителей силовых, мол у них остается совсем мало времени, для окончательного решения вопроса «западной агрессии». Они пришли к выводу, что нужно было окончательно решить вопрос с Украиной.

Сергей Рыжий (псевдоним), источник газеты в правительстве России, заявил, что к середине лета 2021 года в самом ближайшем окружении Владимира Путина сформировалась «критическая масса» мыслей о необходимости нанесения военного удара. В это же время формат самого «удара» на то время, определен не был.

Но Патрушев и Бортников приняли вместе решение, что вторжение в Украину необходимо начинать уже к концу лета минувшего года. Далее все, что им оставалось сделать, это убедить Путина начать эти преступные действия и подготовить силы для удара.

В свою очередь Сергея Шойгу издание The Times называет колеблющимся исполнителем. В то же время большая часть элит России о намерениях начать вторжение никто не предупреждал.

Также источник отмечает, что Песков после начала вторжения России в Украину заявил, что большая часть членов Совета безопасности узнали о подготовке вторжения только на заседании двадцать первого февраля.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Дмитрий Песков сделал заявление о до сих пор не принятом окончательном решении Россией по «зерновому соглашению».