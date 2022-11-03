Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении российских средств массовой информации.

Таким образом, Дмитрий Песков заявил:

«До девятнадцатого числа, перед тем, как принимать решение относительно продления «зернового соглашения», естественно, нужно будет дать общую оценку эффективности выполнения соглашения, а также оценку того, как были реализованы все стороны договоренностей, а затем уже выходить на какие-либо решения».

Насколько известно, ранее Дмитрий Песков сделал заявление относительно того, что глава страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин якобы готов вести переговоры с Западом, чтобы снизить напряженность.