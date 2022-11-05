Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, в интервью для NTV Столтенберг заявил, что риски применения Российской Федерацией ядерного оружия на территории Украины остаются весьма низкими. Но последствия для страны-агрессора, если это таки произойдет, будут катастрофическими.

Дословно из заявления Столтенберга:

«Риск применения Российской Федерацией ядерного оружия на территории Украины весьма низкий. Однако последствия будут очень огромными. Как следствие, мы весьма серьезно к этому относимся».

Столтенберг отметил, что Кремль ведет себя очень безответственно, безрассудно. Он добавил, что применение ядерного оружия полностью изменит характер конфликта. Более того, победителей в ядерной войне, по его словам, точно не будет.

Напоследок он добавил:

«Мы весьма четко даем этот месседж. Изменений в ядерной позиции Российской Федерации не наблюдается».

Ранее Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что необходимо увеличить поддержку Вооруженных сил Украинского государства.