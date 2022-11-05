Как информирует «НБН», в материале Politico говорится, что несмотря на ложные заявления оборонного ведомства Российской Федерации о якобы уничтожении реактивных систем залпового огня HIMARS, которые были переданы США для нужд ВСУ, в Пентагоне утвердительно говорят, что захватчики до сих пор не смогли навредить ни одной из этих систем вооружения.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Один из высокопоставленных американских военных чиновников, который предпочел оставаться анонимным, чтобы дать откровенную оценку боевым действиям, по настоящее время войска Путина не смогли уничтожить ни одну из этих пусковых установок HIMARS».

Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Єнс Столтенберг сделал заявление о том, что риск применения Россией в Украине ядерного оружия очень маловероятен.