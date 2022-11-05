Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО отметил:

«До того времени, пока продолжается война в Украине, сохраняются такие риски. Для того, чтобы бороться с голодом, нужно доставлять на мировые рынки зерно с Украинского государства. Зерновая сделка в этом отношении невероятно важна. Ну и войну нужно прекращать».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Йенс Столтенберг сделал заявление касательно рисков применения страной-агрессором Российской Федерацией ядерного оружия на территории Украинского государства.