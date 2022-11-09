Как информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН», об этом сделал заявление министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Как известно, британские власти уже объявили о предоставлении Украине еще 12 тысяч спальных комплектов для экстремально холодной погоды.

Дословно из заявления Бена Уоллеса:

«Скоро наступит зима. Это очень важный вызов для обеих сторон. Мы готовы предоставить солдатам ВСУ лучшие базовые навыки, так как мы уже знаем, что российские военные этого не делают».

Согласно словам военного чиновника Великобритании, весьма важно именно в этот момент продлить поставку оборудования и поддержку.

«Будет совсем не удивительно, если на протяжении следующих нескольких недель мы сможем увидеть, как ВСУ успешно перейдут на другую сторону Днепра. Украина продолжает одерживать победы на Донбассе. ВСУ медленно, но весьма уверенно приближаются к Херсону на юге. Это тяжелая борьба».

Напомним, ранее в НАТО прокомментировали заявление РФ об уходе войск РФ из Херсона.