Российское издание «Верстка» обнародовало разговор мобилизованного из Курской области Алексея Пупинина с родственниками, в котором он призывает спасти бойцов, которые считаются пропавшими без вести и признается, что не хочет быть «пушечным мясом», информирует «НБН».

Россиянин жалуется, у них нет вооружения, броня проламывается осколками, каски раздроблены. Новобранцы оккупационных сил в панике, бунтуют и отказываются идти куда-либо.

Родственники призывников два дня под ряд атаковали военную прокуратуру, потом ездили на открытие дороги, чтобы встретиться с губернатором Курской области. Близкие мобилизованных рассказывают, что новобранцы сообщают им о кучах трупов и отсутствии возможности отступить, поскольку им угрожают расстрелом.

Более двадцати родственников мобилизованных из Курской, Воронежской и Белгородской областей даже приехали в воинскую часть в Валуйках с требованием вернуть неподготовленных мужчин с фронта на территорию РФ.

Одна из женщин пожаловалась, что мобилизованные бойцы не имеют пометок в военных билетах о принадлежности к конкретной воинской части.

«Я готова их разорвать на части», — говорит жена одного из призывников, которая требует забрать мобилизованных с фронта, многие из которых ранены. Она добавила, что многие из них готовы отправиться на передовую, чтобы вернуть домой родных.

Представители части пообещали женщинам узнать, к какой в/ч принадлежат их близкие. Родственники мобилизованных остались ночевать под стенами части, однако к ним с объяснениями никто так и не вышел.

Ранее СМИ рассказали историю российского «айтишника», который нашел необычный способ скрыться от мобилизации на войну против Украины.