Как информирует «НБН», генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО осведомлены о заявлении российского военного командования об отводе оккупационных войск с территории Херсона. Но при этом он добавил, что Альянс ожидает информации о развитии событий на земле.

Дословно из заявления Столтенберга:

«Действительно, мы об этом (заявлении об отводе войск) слышали. Однако, конечно же, мы будем ждать, чтобы увидеть, что будет происходить на земле в действительности».

При этом генсек Альянса добавил, что всем хорошо известно, как путинские войска изначально вышли из северной части Украинского государства, а также части территорий в Харьковской области. А сейчас, как подчеркнул Столтенберг, защитники Украины шаг за шагом выбивают оккупационные силы из Херсонской области.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Шойгу приказал войскам Российской Федерации покинуть определенные территории Херсонской области.