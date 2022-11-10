Telegram-канал «Досье Шпиона» пишет, что новоиспеченные оккупанты недовольны тем, что они не получили обещанные выплаты, а также возмущены отсутствием помощи государства их семьям, информирует «НБН».

10 ноября может стать «опасным» днем для Кремля, после которого мобилизованные устроят массовые протесты. Новобранцы путинской армии сегодня ждут обещанную президентом сумму денег. Накануне Путин подписал указ, согласно которому мобилизованные и контрактники должны получить по 195 000 рублей.

Что интересно, лидеру россиян пришлось издать этот документ после протеста призывников из Чувашии в одной из учебных частей в Ульяновске. Мобилизованные открыто выражали недовольство тем, что Кремль оставил их родственников без какой-либо помощи.

Бунт новоиспеченных оккупантов испугал российское руководство, и Путин распорядился выдать финансовую помощь военным. 10 ноября захватчики ждут выплаты, однако поскольку до 50% мобилизованных в некоторых подразделениях находятся без документального оформления, они могут не получить деньги.

В то же время родственники мобилизованных также бунтуют и требуют вернуть мобилизованных с фронта домой. Некоторые из них готовы ехать на передовую, чтобы забрать своих близких.