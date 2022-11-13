Как информирует «НБН», в материале «Медузы» говорится, что Владимир Путин внес поправку в проект закона о возможности лишения российских паспортов, которые были розданы на оккупированной украинской земле, «за фейки о войне».
Данная норма будет действовать в отношении тех людей, которые получили паспорта не по праву рождения, а, к примеру, в ходе «присоединения» к России захваченных территорий Украины.
Перечень «преступлений» от Путина, за которые будут забирать паспорта
Так, российский диктатор расширил перечень так называемых «преступлений», за которые можно лишать гражданства. Речь идет о:
— распространении «фейков» о Вооруженных силах России, дискредитации армии РФ;
— надругательстве над флагом и гербом Российской Федерации;
— участие в деятельности нежелательной организации;
— призывах к сепаратизму;
— посягательстве на жизнь государственного деятеля и призывах к экстремизму.
Также известно, что решение о лишении гражданства может быть принято вне зависимости от того, когда было совершено преступление.
Из всего этого можно сделать весьма важный вывод о том, что Россия скрывает настоящую информацию о войне или потерях путинских войск в Украине. А люди, которые будут распространять подобного рода информацию, будут нести ответственность согласно статье за якобы «фейки об армии России».
Напомним, ранее представители американского Института исследования войны сообщили о ситуации в Кремле после ухода войск РФ из Херсона.
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