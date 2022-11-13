Как информирует «НБН», в материале «Медузы» говорится, что Владимир Путин внес поправку в проект закона о возможности лишения российских паспортов, которые были розданы на оккупированной украинской земле, «за фейки о войне».

Данная норма будет действовать в отношении тех людей, которые получили паспорта не по праву рождения, а, к примеру, в ходе «присоединения» к России захваченных территорий Украины.

Перечень «преступлений» от Путина, за которые будут забирать паспорта

Так, российский диктатор расширил перечень так называемых «преступлений», за которые можно лишать гражданства. Речь идет о:

— распространении «фейков» о Вооруженных силах России, дискредитации армии РФ;

— надругательстве над флагом и гербом Российской Федерации;

— участие в деятельности нежелательной организации;

— призывах к сепаратизму;

— посягательстве на жизнь государственного деятеля и призывах к экстремизму.

Также известно, что решение о лишении гражданства может быть принято вне зависимости от того, когда было совершено преступление.

Из всего этого можно сделать весьма важный вывод о том, что Россия скрывает настоящую информацию о войне или потерях путинских войск в Украине. А люди, которые будут распространять подобного рода информацию, будут нести ответственность согласно статье за якобы «фейки об армии России».

Напомним, ранее представители американского Института исследования войны сообщили о ситуации в Кремле после ухода войск РФ из Херсона.