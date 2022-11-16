Как информирует «НБН» со ссылкой на официальное заявление Белого дома, в администрации Белого дома в полной степени доверяют расследованию, которое проведет польское правительство относительно ракетного удара вблизи с границей Украины. Но при этом ответственной за этот инцидент в США считают исключительно Российскую Федерацию.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Мы в полной мере доверяем расследованию правительства Польши насчет взрыва вблизи границы с Украинским государством».

При этом в Белом доме не склонны к «опережению работы следствия» и ждут окончания сбора, а также анализа данных.

Администрация США высказала мнение, что в настоящее время нет никакой информации, которая могла бы противоречить предварительной оценке польского лидера Анджея Дуды, заявившего, что, по всей вероятности, это была ракета противовоздушной обороны Украины.

«Однако каким бы ни были окончательные выводы, ясно одно, что в конечном итоге ответственной за весь этот трагический инцидент будет Российская Федерация, которая нанесла ракетный удар по Украине ракетами, которые были специально произведены для поражения гражданской инфраструктуры. Киев как имел, так и сейчас имеет право на то, чтобы обороняться».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в НАТО отказались закрывать небо над Украиной после инцидента в Польше.