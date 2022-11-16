Как подписала файлы в своем Telegram-канале рупор путинского режима рассказал пользователь Twitter с ником Профессор Преображенский. Выяснилось, что Скабеева назвала видео с Путиным «путен», «пыня» и «путин мобшиза», информирует «НБН».

Пользователи Сети начали скачивать файлы и подтвердили, что именно так их подписала псевдожурналистка. Однако после громкого скандала пропагандистка поспешила переименовать кадры с российским лидером и отреагировала на многочисленные сообщения в украинских Telegram-каналах относительно унижения Путина.

Скабеева заявила, что украинские источники пытаются распространить о ней «какую-то чушь», заверив, что она любит Россию «всей душой и даже чуть больше».

Напомним, что рупор путинского режима внезапно заявила о необходимости говорить россиянам правду о войне в Украине. В эфире своей пропагандистской программы Скабеева признала эффективность контрнаступления ВСУ, «дискредитировав» армию РФ.