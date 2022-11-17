Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении телеграм-канала «Украина сейчас» со ссылкой на издание Haaretz.

Итак, в сообщении отмечается, что Израиль потратил из государственного бюджета миллионы долларов США, чтобы оказать военную поддержку Вооруженными силам Украины. Как говорится, это произошло после того, как Байден попросил Тель-Авив помочь Киеву.

Известно, что военная помощь, которую закупил Израиль, будет передана ВСУ через страны Организации Североатлантического договора. В нее входит обширный арсенал средств, приборов, а также иного «стратегического оборудования».

Что же это за «стратегическое оборудование», пока что не сообщается. Однако известно, что Израиль потратил на это многие миллионы американских долларов из собственного госбюджета.

А вот у российских оккупантов, видимо, помощи ждать не от кого. Путинские вояки все чаще жалуются на то, что у них нет ни патронов, ни оружия, чтобы воевать против Вооруженных сил Украины.