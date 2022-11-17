Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, во время своего выступления на встрече «Рамштайн-7» глава оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что предстоящей зимой значительное преимущество на поле боя будет на стороне Вооруженных сил Украины.

Дословно из заявления главы Пентагона:

«Мы передали украинским военнослужащим невероятно большое количество зимнего снаряжения. А вот Российской Федерации будет весьма сложно завезти своим военным то снаряжение, которое будет им необходимо для активной войны в зимнюю пору года».

Напомним, ранее один из высокопоставленных американских военных Марк Милли заявил, что РФ сделала огромную стратегическую ошибку, когда отдала команду на полномасштабное вторжение в Украину.