Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марк Милли.

Дословно из заявления американского военного:

«Войска Путина хотели свергнуть украинского лидера Владимира Александровича Зеленского, а также правительство Украинского государства, обеспечить себе выход к Черному морю, захватить Одессу да и вовсе всю территорию к реке Днепр. После этого, сделав паузу, Кремль планировал наступление до самых Карпат. Они пытались захватить всю территорию Украинского государства, однако проиграли».

При этом Милли добавил, что Российская Федерация терпит поражение на оперативном и тактическом уровнях, не достигнув своих стратегических целей в Украине.

Помимо того он отметил, что воля граждан Украины к борьбе на фронте весьма превышает желание россиян вести боевые действия.

Напоследок Милли сказал:

«На всей линии фронта, протяженность которой достигает девятисот километров, граждане Украины достигали успех за успехом».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил главное условие для окончательной победы Украины против России.