В интервью итальянскому изданию La Stampa Франциск прокомментировал возможность примирения двух стран. Понтифик заявил, что мир возможен, призвав всех не опускать руки и обезвреживать насилие «демилитаризацией сердец», информирует «НБН».

Папа Римский верит, что каждый должен быть пацифистом и стремиться не к перемирию, которое послужит перевооружению, а к достижению истинного мира.

В очередной раз глава Католической церкви предложил, чтобы Ватикан стал мирным посредником между Украиной и государством-оккупантом, заявив о готовности Святого Престола сделать все возможное для завершения войны.

Напомним, что в начале месяца понтифик оскандалился заявлением о российском народе, попытавшись отделить его от военных преступлений РФ в Украине.