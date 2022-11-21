Как заявил пресс-секретарь Путина, руководство страны не обсуждает возможность проведения второй волны призыва в армию. По словам Пескова, в Кремле обсуждений на счет продолжения мобилизационных мероприятий нет.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Спикер главы государства добавил, что он не может говорить относительно проведения набора в путинские войска за Министерство обороны страны-агрессора.

Отметим, что слова Пескова не отвечают действительности, поскольку россияне в начале этого месяца начали получать повестки «из будущего». Издания РФ рассказали о трех случаях, когда мужчин обязали явиться в военкоматы в следующем году, двоих из них заберут в оккупационную армию в уже марте.