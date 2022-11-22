Российские СМИ пишут о том, что Кремль запретил государственным средствам массовой информации говорить о массовом бегстве граждан за границу. Нельзя освещать эту тему, даже если россияне уехали в «дружественные» государства, такие как Казахстан или Армения, информирует «НБН».

Кроме того, также под тотальным запретом оказалась реклама консалтинговых услуг, которая связана с бизнес-эмиграцией граждан РФ в Грузию, Армению, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты.

Нововведения для СМИ, которые контролируют власти, можно заметить по подаче новостей об отказе от российского паспорта банкиров Николая Сторонского и Олега Тинькова. Пропагандисты в своих материалах акцентируют внимание на том, что у предпринимателей нет бизнеса в РФ.

Кроме того, молчат кремлевские масс-медиа и о массовом выезде сотрудников компании «Яндекс» из России.

Отметим, что ранее пропагандисты выдали росСМИ новые методички, в которых рассказали, как нужно подавать населению информацию о войне и мобилизации.