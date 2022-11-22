Как информирует «НБН», об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Телеграм.

Дословно из заявления Гладкова:

«Сейчас речь идет о том, что формируется белгородская линия. А точнее белгородская засечная линия».

Позже во время пресс-конференции губернатор Белгородской области проинформировал, что в регионе рубежи укрепляются еще с апреля месяца. Когда ему задали вопрос относительно возможного нападения со стороны Украины, Гладков подчеркнул, что он очень не хотел бы драматизировать ситуацию.

Он подчеркнул:

«Я ведь очень хорошо понимаю, что каждое мое слово можно транслировать в рамках контекста по-разному. Однако в любого рода деле мы всегда рассматриваем несколько вариантов развития дальнейших событий. Это оптимистический, пессиместический, а также средний варианты. Как следствие, мы должны готовиться к разного рода вариантам. Я весьма надеюсь, что нам не понадобятся пессимистические варианты. Однако мы активно рассматриваем и их».

Напомним, ранее мы уже писали о том, кем Минобороны РФ пополняет ряды своей армии для войны в Украине.