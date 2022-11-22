Как информирует «НБН» со ссылкой на SOTA, в эфире федерального канала пропагандисты пытались приписать отцу российского диктатора «героические действия», и для этого им пришлось «похоронить» его преждевременно.

В сообщении отмечается:

«Первый канал» похоронил отца президента России Владимира Путина в битве за Невский пятачок. Это произошло в те годы, когда была блокада».

Битва за Невский пятачок и рождение Путина

Как известно, битва за Невский пятачок происходила в 1941 – 1944 годах. Но вот сам Владимир Путин родился только в 1952 году, а если точнее, то 7 октября. Другими словами, если верить сообщению бегущей строки на «Первом канале», то отец Владимира Путина погиб за десять лет до того, как родился нынешний глава Кремля.

Стоит отметить, что из открытых источников известно, что отец главы государства-агрессора Российской Федерации Владимира Путина скончался второго августа 1999 года.

Ранее стало известно, почему Владимир Путин не появляется на публике в последнее время.