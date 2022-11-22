Мобилизованный с позывным «Яндекс» записал видео, в котором выразил недовольство относительно того, что он за свой счет должен покупать обмундирование. Также призывник пожаловался, что для новобранцев на протяжении трех недель не могли организовать обучение, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Медуза».

Позже власти Алтайского края опубликовали новое видео, где «Яндекс» приносит извинения за то, что он «неправильно понял» командование и «сделал поспешные выводы», после чего благодарит за «проявленное неравнодушие».

«Прошу меня понять и простить», — говорит россиянин.

Мобилизованный похвалил военную форму, неубедительно отметив, что она удобная. Также он добавил, что ему выдали «даже каску и оружие».

Ранее в Сети появилось гневное видео призывников из Томска. Мобилизованные рассказали, как офицеры обманули их.