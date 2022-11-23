Как информирует «НБН» со ссылкой наа турецкое издание «Анадолу», руководитель Министерства иностранных дел Турции высказал уверенность в том, что война между Украиной и Российской Федерации завершится исключительно за переговорным столом. Однако когда это произойдет, он не сообщил.

Согласно словам главы турецкой дипломатии, условия, которые есть на сегодняшний день, очень сильно отличаются от тех, которые были в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

Дословно из заявления министра:

«Условия по состоянию на сегодняшний день очень сильно отличаются от первоначальных условий, которые были в марте 2022. Новые реалии просто налицо. Ситуация сейчас более запутана, однако надежды терять нельзя».

Также высокопоставленный чиновник отметил, что в случае ставки на военную составляющую в Украине якобы «есть риск того, что боевые действия не будут прекращаться десятилетиями».

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Эрдоган намерен провести переговоры с Зеленским и Путиным.