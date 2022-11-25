Сын чеченского лидера Адам Кадыров засветился с очередным атритубом богатой жизни. Подросток опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой заметны его часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding 15130BC.ZZ.8042BC.01, информирует «НБН».

Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального выяснила, что аксессуар стоит 1,4 миллиона долларов. Однако сын чеченского боевика не ограничился одними лишь часами: Адам засветил также сумку от люксового бренда Louis Vuitton стоимостью в более 2700 долларов и футболку Burberry – почти за 500 долларов.

Отметим, что подросток уже имеет коллекцию роскошных аксессуаров. Ранее его заметили в швейцарских часах Richard Mille за 603 524 долларов, а также в швейцарских Hublot за 27 956 долларов.

Напомним, что СМИ показали эксклюзивную вещь за 175 000 долларов, которую заметили в кабинете главы Чеченской Республики.