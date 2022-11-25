Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», на своей странице в социальной сети «Фейсбук» Санду сообщила, что Москва погрузила Молдову во тьму.

Дословно из опубликованного президентом Молдовы сообщения:

«Российская Федерация погрузила во тьму Молдову. В Украине война, начатая Россией, убивает людей. Там разрушаются жилые дома, а также энергетическая инфраструктура. Мы не можем иметь доверие к такому режиму, которые сегодня оставляет нас без тепла и света, который специально убивает людей. И все только ради того, чтобы иные народы жили в нищете, а также унижениях. Нашим единственным путем, будущим путем Молдовы, как бы сейчас трудно нам ни было, должен быть в направлении свободного мира».

Насколько известно, в некоторых районах Молдовы, двадцать третьего ноября, начались перебои с поставкой электричества. Это произошло из-за очередного массированного ракетного удара путинских войск по инфраструктуре Украины.

Ранее Майя Санду обвинила РФ в массовом убийстве азовцев в Еленовке.