Ставленник Кремля попытался утешить женщин, сыновья которых погибли при выполнении «спецоперации» Путина в Украине. Козев сообщил присутствующим, что жизни их родных якобы принадлежат России, информирует «НБН».

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Украина 365». Чиновник вспомнил о словах своей матери, когда он поступал в военное училище, отметив, что женщины «всегда воспитывали сыновей в духе патриотизма».

«Моя мама сказала замечательную фразу», — отметил губернатор.

Козев рассказал, что в тот день его мать сообщила ему, что он «уже не принадлежит ей, а принадлежит государству». По его мнению, родственники погибших в Украине оккупантов, должны считать так же.

Напомним, что в Сети появились кадры очередного бунта новобранцев армии Путина. Российские мобилизованные сообщили, почему они отказываются отдавать оружие и возвращаться на первую линию фронта.