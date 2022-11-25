Как информирует «НБН» со ссылкой на государственное агентство РФ ТАСС, Путин заявил об этом в ходе встречи с «матерями российских военнослужащих».

Цитата из заявления Владимира Путина:

«Касательно 2014 года… Естественно, мы все умны, если говорить о прошлом. Однако исходили мы из того, что может быть удастся договориться, что Луганск с Донецком в рамках «Минска» смогут воссоединиться с Украиной. Мы шли к этому искренне, но при этом не чувствовали до конца настроений людей. До конца нереально было понять то, что же происходит там на самом деле».

Президент государства-оккупанта добавил, что теперь же весьма очевидно, что «воссоединение» России и Донбасса должно было гораздо раньше произойти.

«Быть может, в таком случае и не было бы столько потерь среди гражданского населения, не было бы детей, которые погибли под обстрелами».

Как известно, в результате вооруженной агрессии Путина в отношении Украины, по официальным данным Офиса генпрокурора, обнародованным две недели назад, погибли как минимум 430 детей. А под Херсоном, как ранее мы уже писали, люди и вовсе прятали украинских детей от оккупантов РФ.