Как информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian, во время посещения верфи в Глазго министр обороны Великобритании заявил, что атаки российской армии на объекты энергетической инфраструктуры Украины говорят о «признаке отчаяния» Москвы.

Бен Уоллес считает, что президент государства-оккупанта перенаправил силы своей армии на удары по энергосистеме Украины, а также гражданской инфраструктуре нашей страны для того, чтобы увести в тень собственные военные неудачи.

Согласно его словам, нападение на гражданскую инфраструктуру противоречит международному праву. Кроме того, он подчеркнул, что Лондон «не допустит успеха такого издевательства и жестокости».

В это же время высокопоставленный британский военный чиновник обратился с призывом к Вооруженным силам Украины «применять набранную инерцию, чтобы и далее оттеснять российские войска». Но также Бен Уоллес предостерег от недооценки вражеских сил.

Напоследок он добавил:

«Российской Федерации в настоящее время плевать на собственный народ, а также на то, что она обрекает собственное молодое население мужеского пола на смерть. В дальнейшем они будут еще больше втягивать новых людей в войну».

Напомним, ранее мы уже сообщали, что в разведке Эстонии считают, что Россия использовала против Украины около 70 процентов своих боеприпасов.