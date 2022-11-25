Как пишет «НБН», об этом стало известно из журналистского материала УП.

Кирилл Шевченко, освобожденный в октябре этого года, уже спокойно гуляет по улицам города Вена.

Однажды он был замечен с экс-заместителем министра юстиции Денисом Чернышевым, который также объявлен в розыск.

Шевченко — слева, Чернышов — справа, Фото- скриншот из видеоматериала.

Впоследствии, появилась фотография, опубликованная Центром Противодействия Коррупции, где за одним столиком в ресторане с Шевченко (слева) сидит «главный решала прошлой власти» Александр Грановский (справа). Но как написал ЦБК в своем посту, “ВАКС фактически параллельно выбирает обоим заочные меры предостережения. Решение по предотвращению открывает для НАБУ дорогу для внесения этих бойцов в базы Интерпола.”

Шевченка и Грановский в ресторане. Фото- скриншот из видеоматериала.

Как отмечается в расследовании, Шевченко большинство времени проводит в доме, в котором временно проживает. Известно, что когда-то это было здание, в котором проживал весь Венский богатый класс.

Больше журналистам не удалось заметить бывшего председателя НБУ, но известно, что в течение нескольких дней в доме постоянно горит свет на третьем этаже.

Ранее мы писали, Майя Санду заявила, что Россия погрузила Молдову во тьму.