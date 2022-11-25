Как пишет «НБН», об этом идет речь в российском телеграмм канале, который выпустил анонс сегодняшнего выпуска «Малахов» (Они видят будущее), где была приглашена тяжелая артиллерия: астрологов, гадалок и экстрасенсов.
В выпуске прогнозируют следующие вопросы:
Нынешний Президент Украины засланный человек Америки;
«Победа» РФ, к которой они долго нудно и медленно идут, но в результате получат ее;
Происходящие в стране действия будут продолжаться до конца 2023-2024 года;
Зеленский последний президент страны, потому что Украины больше не будет существовать;
В 2025 году Россия станет «оазисом света», и все будут стремиться попасть в нее, но не каждому это будет дано.
Будем ждать полный выпуск, но не стоит верить в этот бред.
Раньше мы писали о том, сколько Россия потратила на полномасштабную войну против Украины.
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