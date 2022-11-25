Как пишет «НБН», об этом идет речь в российском телеграмм канале, который выпустил анонс сегодняшнего выпуска «Малахов» (Они видят будущее), где была приглашена тяжелая артиллерия: астрологов, гадалок и экстрасенсов.

В выпуске прогнозируют следующие вопросы:

Нынешний Президент Украины засланный человек Америки;

«Победа» РФ, к которой они долго нудно и медленно идут, но в результате получат ее;

Происходящие в стране действия будут продолжаться до конца 2023-2024 года;

Зеленский последний президент страны, потому что Украины больше не будет существовать;

В 2025 году Россия станет «оазисом света», и все будут стремиться попасть в нее, но не каждому это будет дано.

Будем ждать полный выпуск, но не стоит верить в этот бред.

Раньше мы писали о том, сколько Россия потратила на полномасштабную войну против Украины.