На встрече с российским президентом-агрессором одна из женщин похвасталась циничными словами своего уже мертвого сына-оккупанта, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Представительница оккупационнной «власти» в «ЛНР» Нина Пшеничникова устроила драму, рассказывая, как ее сын Константин погиб, «героически защищая город». Она вспомнила, что он попал под огонь украинских защитников с циничным призывом.

«Пойдем, братва, рубить укропов», — выдал оккупант, которого вскоре ликвидировали ВСУ.

Мать оккупанта также похвасталась, что ее сына посмертно наградили медалью за отвагу.

Отметим, что захватчика Константина Пшеничникова армия Украины ликвидировала 15 апреля 2019 года.

Как сообщалось ранее, глава Российской Федерации призвал нарастить военное производство для продолжения вооруженной агрессии в Украине.