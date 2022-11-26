Как информирует «НБН» со ссылкой на российский «Интерфакс», Путин заявил об этом во время мероприятия к 15-летию государственной корпорации «Ростех».

В своем заявлении, направленном к государственному предприятию «Ростех», российский диктатор отметил:

«Нужно нарастить производство и поставки по всех видах номенклатуры востребованной продукции. Государственные целевые задания нужно выполнять четко, качественно, а также строго в установленные сроки».

При этом он добавил, что главной задачей по состоянию на сегодняшний день является то, чтобы обеспечить потребности российских войск в полном объеме.

«Прежде всего, задача номер один, это обеспечение частей и подразделений, которые задействованы в проведении «СВО» на территории Украины», — подчеркнул глава Кремля.

Напомним, ранее разведка Эстонии спрогнозировала, что Россия будет осуществлять новые массированные ракетные атаки по территории Украины уже этой весной.